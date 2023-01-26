السيد رئيسي: الإساءة الى القران والاديان السماوية سلوك بشع بغيض ومرفوض عالميا

وجدد آية الله رئيسي، الإدانة والاستنكار لجريمة التعرض الى حرمة القران الكريم في اوروبا، “التي تدعي أنها مهد الحرية”، قائلاً إنه “ينبغي على الذين يعمدون الاساءة للقرآن الكريم و”خير البرية” يعني رسول الله (ص)، ان يعلموا بانهم يسيئون الى جميع الديانات الابراهيمية”.

واضاف، أن “هذه الخطوة البشعة ونظيراتها التي يتم الترويج لها بذريعة حرية التعبير، في الواقع تجسد اسوأ انواع الاساءات في حق البشرية، ولا يوجد احد على مستوى العالم بان يؤيد هذا السلوك الذي يعيق حرية التعبير في المجتمعات”.

واستطرد قائلاً “إذا أردنا ان نعد قائمة بجرائم الأوروبيين الطويلة، فسيتم إصدار لائحة اتهام طويلة ضدهم ايضا؛ هؤلاء الذين يدعون الدفاع عن حقوق الانسان، يجب أن يمثلوا في موقف المتهم امام محكمة الراي العام والمسلمين”.

وعلى صعيد آخر، تحدث رئيس الجمهورية حول فريضة الصلاة، مؤكدا بانها “رمز للاستقلال والحرية ونظام الجمهورية الاسلامية”. ومضى الى القول إن “الهجمات التي يتعرض لها المسؤولون على اقامة الصلاة، تكشف عن مدى اهمية هذه الفريضة الإلهية”.

وتابع رئيسي أن “إقامة الصلاة وثقافة صلاة الجمعة، صانت الشعب والبلاد في مواجهة الفتن والمؤامرات، منذ انتصار الثورة الاسلامية الى يومنا هذا”.