تقرير مصور | جنود صهاينة يحتلون منزلا فلسطينيا في جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 25 2023 - 22:02

تقرير مصور | جنود صهاينة يحتلون منزلا فلسطينيا في جنين

منذ 1 ساعة 25 January، 2023
جنود صهاينة يحتلون منزلا فلسطينياً في جنين وسكان المنزل يستغيثون
جنود صهاينة يحتلون منزلا فلسطينياً في جنين وسكان المنزل يستغيثون
تقارير مصورة - عربي وإقليمي - فلسطين

جنود الاحتلال الصهيوني يحتلون منزلا جنوب جنين واصحاب المنزل يستغيثون…

المصدر: قناة المنار

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