بالصورة| قرار القاضي عويدات حول موقوفي ملف المرفأ – موقع قناة المنار – لبنان
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January 25 2023 - 16:22

بالصورة| قرار القاضي عويدات حول موقوفي ملف المرفأ

منذ 45 mins 25 January، 2023
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لبنان

تفاصيل قرار مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات باخلاء سبيل جميع موقوفي ملف انفجار المرفأ.

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