للمرة الأولى: اكتشاف 8 كواكب خارج مجموعتنا الشمسية

اكتشف علماء فلك روس ثمانية كواكب خارج مجموعتنا الشمسية باستخدام تلسكوب آلي.

قال ليف زيليني، المدير العلمي لمعهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إن هذا الاكتشاف يعتبر الأول في تاريخ المرصد الروسي.

ومنذ عام 2020، يقوم المرصد الفيزيائي الفلكي الخاص التابع لأكاديمية العلوم الروسية بإجراء عمليات رصد على تلسكوب آلي بطول 50 سم من أجل اكتشاف الكواكب الخارجية باستخدام طريقة قياس الضوء العابر، وتتمثل هذه الطريقة في الاعتماد على سطوع النجم.

وتعتبر الكواكب خارج المجموعة الشمسية ذات ظروف محتملة للسكن، وتكمن صعوبة اكتشافها في حقيقة أن النجوم التي تدور حولها الكواكب الخارجية تتألق أكثر إشراقًا وتتفوق عليها.

وتم اكتشاف أول كوكب خارجي في عام 1992، ليصل عددها إلى 5 آلاف كوكب معروف حتى الآن، ويعتقد العلماء بإمكانية وجود مئات المليارات منها فقط في مجرتنا.

ولفترة طويلة لم يشارك العلماء الروس عمليا في البحث عن الكواكب الخارجية. فقط منذ عام 2020 .

المصدر: سبوتنيك