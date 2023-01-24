محتجون يقطعون طريق الجناح قرب جسر الماريوت، وطريق قصقص بالاتجاهين، وطريق سليم سلام باتّجاه وسط بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2023 - 17:16

محتجون يقطعون طريق الجناح قرب جسر الماريوت، وطريق قصقص بالاتجاهين، وطريق سليم سلام باتّجاه وسط بيروت

منذ 18 mins 24 January، 2023
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