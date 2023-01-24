الصومال.. مقتل 39 مسلحاًُ من حركة “الشباب” في إقليم مدق

قتلت القوات الصومالية 39 عنصراً من حركة “الشباب” التابعة لتنظيم القاعدة، غربي مدينة حررطيري الاستراتيجية الواقعة شمال شرق إقليم مدق، وسط الصومال.

وأفاد قائد القوات البرية الصومالية، الجنرال بيحي تهليل الاثنين أن الجيش الصومالي يواصل مطاردة فلول مسلحي حركة “الشباب” في الأحراش والمناطق النائية، وصادر أسلحة وذخائر من عناصر الحركة.

وأوضح بيحي أن عناصر حركة “الشباب” أحرقوا عددا من السيارات المدنية، وكذلك أحرقوا آلياتهم العسكرية بعد تعذر استخدامها، “بسبب مطاردات الجيش وغارات الحلفاء”.

كما أعلن بيجي، أن الجيش الصومالي تمكن من تحرير عدد من القرى في إقليم مدق شمال شرقي الصومال.

المصدر: روسيا اليوم