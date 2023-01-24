كنعاني: سنعلن عن قائمة عقوبات جديدة ضد مروجي الإرهاب في الاتحاد الأوروبي

وأدان كنعاني الثلاثاء، بشدة فرض الإتحاد الأوروبي وبريطانيا عقوبات على عدد من الشخصيات الإيرانية، قائلاً إن “تحرك الاتحاد الأوروبي ولندن دليل على عجزهما فهم واقع إيران وارتباكهم تجاه اقتدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

ورأى أن العقوبات الأخيرة التي فرضتها أوروبا وبريطانيا ضد بعض أعضاء مجلس الشورى الإسلامي والمسؤولين في جهاز القضاء والعسكريين وشخصيات ثقافية إيرانية “تشير إلى اليأس والإحباط والغضب من فشل الفضيحة الأخيرة في زعزعة الاستقرار في الداخل الإيراني رغم الجهود والتكاليف الباهظة”، مضيفاً أنهم “يعرفون جيداً أن العقوبات لن تؤثر على قرار الشعب الإيراني لمواجهة التدخلات والمؤامرات الخارجية”.

يُذكر أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فرضوا أمس الاثنين، حزمة جديدة العقوبات ضد إيران بذريعة انتهاكات حقوق الإنسان.