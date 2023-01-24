ما علاقة “سيارة الدفع الرباعي”؟.. استقالة جديدة في إدارة زيلينسكي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2023 - 11:40

ما علاقة “سيارة الدفع الرباعي”؟.. استقالة جديدة في إدارة زيلينسكي

منذ 1 ساعة 24 January، 2023
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أخبار دولية - اوكرانيا

أقال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، كيريلو تيموشينكو من منصب نائب رئيس مكتبه بعد أقل من أسبوع على استقالة، أليكسي أريستوفيتش مستشار رئيس الديوان الرئاسي الأوكراني.

ووقع زيلينسكي مرسوما بالإقالة، وجاء في النص “أقيل تيموشينكو كيريلو فلادلينوفيتش من منصب نائب رئيس مكتب رئيس أوكرانيا وفقا لطلب الاستقالة المقدم”.

ونشر تيموشينكو عبر منشور في حسابه على تلغرام: طلب الاستقالة من منصبه.

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وتناقلت وسائل إعلام أوكرانية شهر أكتوبر الماضي أنباء تفيد بأن تيموشينكو يستخدم سيارة دفع رباعي في رحلات عمل تبرعت بها شركة جنرال موتورز الأمريكية للاحتياجات الإنسانية، كما ذكرت أنه يقطن في قرية النخبة بالقرب من كييف، والتي أطلق عليها في المنشور “المنطقة الرئيسية لأصحاب الملايين الأوكرانيين”.

يذكر أن الكثير من وسائل الإعلام الغربية والساسة الغربيين أشاروا إلى الفساد الكبير في نظام كييف، وسط دعوات كثيرين إلى عدم إرسال الأموال لكييف بسبب شبهات الفساد الكبيرة في إدارة زيلينسكي.

هذا وتتوالى الاستقالات في إدارة زيلينسكي إذ أعلن في السابع عشر من شهر كانون الثاني/يناير الجاري مكتب زيلينسكي استقالة أليكسي أريستوفيتش من منصب المستشار المستقل.

وقدم أليكسي أريستوفيتش مستشار رئيس الديوان الرئاسي الأوكراني استقالته بعد أن تعرض لحملة انتقادات لتصريحه بأن الدفاعات الجوية الأوكرانية تسببت بانفجار مبنى سكني في دنيبروبيتروفسك.

المصدر: وكالات

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