ميقاتي ترأس اجتماعا للجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء والموافقة على إعطاء مؤسسة الكهرباء سلفة خزينة بقيمة 42 مليون دولار

ترأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اجتماعا للجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء، بعد ظهر اليوم، في السرايا الحكومية، شارك فيه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزراء الدفاع الوطني موريس سليم، العدل هنري خوري، الطاقة والمياه وليد فياض، السياحة وليد نصار، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الثقافة محمد وسام المرتضى، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الصناعة جورج بوشكيان، والمال يوسف خليل، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيه، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى، المدير العام للمال جورج معراوي، المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، عن قيادة الجيش العميد جان نهرا، عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي العقيد جوني داغر، ومدير مكتب رئيس الحكومة جمال كريم.

وتقرر الموافقة على “مضمون الاقتراحات المقدّمة من مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة والمياه، لا سيما في الشق المتعلق بإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة 42 مليون دولار أميركي، بما يسمح بتفريغ البواخر المحملة بالفيول، شرط عدم استعمال مخزونها، إلا بموجب قرار واضح وصريح يصدر عن اللجنة.

كما وطلب من وزير الطاقة والمياه إجراء مفاوضات مع المورد بهدف الإعفاء من غرامات التأخير. كما اتفق المجتمعون على عقد اجتماع ثان للجنة قبل 10 شباط لتقيّيم مؤشرات نجاح الخطة ومتابعة تطبيقها.