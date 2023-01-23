متى تعود الكهرباء وكم ساعة يومياً؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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January 23 2023 - 17:08

متى تعود الكهرباء وكم ساعة يومياً؟

منذ 39 mins 23 January، 2023
لبنان

متى تعود التغذية الكهربائية المعدومة كليا الى المناطق اللبنانية وبمعدل كم ساعة يوميا؟

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