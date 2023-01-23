وزير الصناعة : لاعادة النظر برسوم نقابة المهندسين بالفريش دولار

اعتبر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان أن “الرسوم التي تتقاضاها نقابة المهندسين بالفريش دولار على الرخص، عالية جدا. وتتخطى بأضعاف الرسوم التي تتقاضاها الدولة على اساس سعر صرف الدولار ١٥٠٠ ليرة على أن يعمل بالتسعيرة الجديدة وهي ١٥ ألف ليرة بداية شباط المقبل” ودعا النقابة إلى “إعادة النظر بهذه الرسوم وتخفيضها، والتراجع عن الأكلاف العالية فيما المطلوب من القطاعين العام والخاص إقامة شراكة حقيقية بينهما تؤسس لمقومات البيئة الحاضنة للصناعة ولغيرها من مجالات التوظيف التي تخلق فرص عمل للبنانيين، وتجذب العملات الصعبة إلى الداخل.

المصدر: موقع المنار