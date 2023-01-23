الشيخ يزبك: لرئيس للجمهورية يجمع ولا يفرق ولا يكون ألعوبة بأيدي السفارات

شدد رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك على أن “تكون الحكمة هي التي تسود لاختيار رئيس للجمهورية يجمع ويوحد ولا يفرق وحريص على حدود واستقلال هذا الوطن وأن لا يكون ألعوبة بأيدي أي جهة من الجهات ولا أي سفارة من السفارات”.

وقال الشيخ يزبك “نحن اليوم كمسلمين يبقى المسجد الأقصى وتبقى فلسطين جوهر ما لدينا، وستبقى القضية الأساس والمركزية تحرير فلسطين وتطهير المسجد الأقصى من رجس الإحتلال”، واعتبر ان “من المقدسات القرآن الكريم والشخصيات الإسلامية كالنبي الأكرم وآله والصحابة والمرجعيات الدينية، وأي انتهاك لها هو انتهاك للإسلام”.

واضاف الشيخ يزبك “للأسف بعد ما شهدناه من إساءات في فرنسا، أحرق في السويد القرآن الكريم بإذن من السلطة السويدية وهذا اعتداء على كرامة كل المسلمين في العالم ويزيد من الكراهية”، واعتبر ان “على العالم الإسلامي ان يندد بهذه الإفتراءات التي تكشف عن حقيقة لديهم بأن عدوهم هو الإسلام العزيز، الذي يحاولون تشويه صورته والقضاء عليه”، ودعا “المسلمين إلى الوحدة”، وشدد على “ضرورة عودة الأمة الإسلامية إلى أصالتها وواقعها الذي أعزها الله به”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام