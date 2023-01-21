فجر مستشار الرئيس الأوكراني المستقيل، أليكسي أريستوفيتش، “قنبلة إعلامية” جديدة وشكّك في أن كييف ستكون قادرة على النصر في النزاع مع روسيا. وقال المستشار الرئيس الأوكراني المستقيل، أليكسي أريستوفيتش: “إذا اعتقد الجميع أن نصرنا مضمون في كسب (النزاع) فعندئذٍ ومن تاريخ 14 الجاري عندما كذب قادة كييف حول ما حدث في مدينة دنيبر, لم يعد الأمر كذلك بالفعل”.

كما حثّ أريستوفيتش حكومة الرئيس زيلينسكي على الاستجابة للتحذيرات بشأن احتمال الزوال الوشيك لأوكرانيا، والتي عبّر عنها الرئيس البولندي أندريه دودا.

كما أقر أريستوفيتش بأن الصراع على السلطة قد بدأ داخل أوكرانيا، مما قد يؤدي إلى هزيمة الجيش الأوكراني في أقرب وقت ممكن، مضيفاً “إن التاريخ يدور بالفعل، وهو أمر لا نتحكم فيه”.

وأوضح أريستوفيتش بأن هناك نوعان من القوى في العالم: “تلك التي تلعب ألعابًا كبيرة على الساحة العالمية وتلك التي يتم اللعب بها.

يُشار إلى أنه في وقت سابق، أعرب العقيد الأمريكي المتقاعد دانيال ديفيس، عن رأيه بأن دبابات “أبرامز” و”ليوبارد”، حتى لو تم تسليمها إلى أوكرانيا، فإنها لن تساعد الجيش الأوكراني في قلب مسار الأعمال القتالية وهزيمة القوات المسلحة الروسية.

المصدر: يونيوز