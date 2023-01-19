“نقابة السوبرماركت” تعتذر من المواطنين.. لماذا؟

قالت “نقابة اصحاب السوبرماركت” في لبنان في بيان لها الخميس “تبعا لقرار وزير المالية رقم 447 بتاريخ 16‏/1‏/2023 الذي يقضي بدفع نصف الرسوم الجمركية على السلع المستوردة نقداً بالليرة اللبنانية، فان النقابة تعلن أنها سوف تضطر آسفة لوقف قبول البطاقات المصرفية في حال تطبيق هذا القرار.

‏وأوضحت النقابة أن “هذا القرار سيحول دون تمكن أصحاب السوبرماركت من إستخدام الأموال المقبوضة عبر البطاقات المصرفية في دفع الرسوم وما يترتب عليها للموردين، أي أن هذه الأموال ستبقى محتجزة في المصارف من دون أي قدرة على إستخدامها”.

وقالت النقابة “على هذا الأساس تجد نقابة السوبرماركت نفسها مضطرة على إتخاذ هذا القرار بوقف قبول الدفع بالبطاقات المصرفية بالليرة اللبنانية”، وإعتذرت من المواطنين، وطالبت “المسؤولين بالتراجع عن هذا القرار بأسرع وقت لوقف الضرر عن المؤسسات والمواطنين على حد السواء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام