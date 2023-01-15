حسن مراد يحذر من انهيار القطاع التربوي

اتهم النائب حسن مراد “الطبقة السياسية ومن يجب أن يجد الحلول في لبنان بالإفلاس”، وأكد “أنهم ينتظرون سرقة ما سيعطيهم اياه البنك الدولي اضافةً إلى سحبهم لما تبقى في جيوب الناس بعد سرقة مدّخراتهم”.

وحذر مراد في كلمة ألقاها الاحد خلال احتفال ذكرى مولد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر من “كارثة وطنية كبرى تتمثل بانهيار القطاع التربوي، الذي ان حصل ستكون ارتداداته كبيرة وستدفع ثمنها أجيال بأكملها”.

وفيما يخص البقاع الغربي، اعتبر مراد أن “الجميع لا يزال يدير الدينة الطرشة في ملف الكهرباء ومسألة توزيعها بشكل غير عادل في المنطقة”.

المصدر: مراسل الموقع