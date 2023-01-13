عبداللهيان من بيروت: علاقاتنا الآخذة في التجذر مع لبنان لن تُفرح أمريكا وماضون بمساندة اللبنانيين

أكد وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان أن الولايات المتحدة لن تكون فرحة وسعيدة بأن العلاقات الثنائية الايرانية – اللبنانية آخذة في التعمق والتجذر.

وشدد حسين أمير عبداللهيان خلال مؤتمر صحافي في بيروت على أن إيران “ستبقى دائما وابدا صديقة وفية للبنان خاصة في ظل الظروف الصعبة والحرجة التي يمر بها لبنان وستستمر في كل الجهود التي من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بما ينعكس على العلاقات بين البلدين الشقيقين”.

وتطرق الوزير الإيراني الى العقوبات الامريكية على إيران مؤكدا أنها عقوبات غير عادلة واحادية الجانب”. مؤكداً أن ايران تصدر الغاز والكهرباء الى العراق وهناك صادرات من الغاز الايراني الى بعض الدول الاخرى، وهناك مسودة اتفاق وقعت بيننا وبين دولة اوروبية من اجل تصدير الغاز اليها”.

وأضاف “هناك بعض الدول كالعراق استطاعت من خلال الجهود التي بذلتها ان تستثني دولتها من العقوبات غير العادلة واحادية الجانب من قبل أمريكا، كي تستطيع استجرار الغاز والكهرباء من ايران”.

عبداللهيان عن لقائه بالسيد نصرالله ونخالة: المقاومة في لبنان وفلسطين في أبهى حالاتها

تحدث وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان عن اللقاء الذي جمعه اليوم بالامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قائلا: “خلال اللقاء مع السيد نصر الله تحدثت حول الكثير من القضايا الهامة ومن ضمنها مسائل مرتبطة بفلسطين المحتلة”.

وقال عبداللهيان: “خلاصة ما توصلت اليه من قناعة خلال الحوار مع السيد نصرالله أو مع امين عام حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين زياد نخالة، استطيع القول بكل ثقة انه بفضل اللطف الالهي الكريم، المقاومة هي اليوم في أبهى حالاتها سواء المقاومة الاسلامية في لبنان او المقاومة في فلسطين”.

وزير الخارجية الايراني: لدينا الارادة الحقيقية من أجل تطبيع العلاقات مع السعودية

أكد حسين أمير عبداللهيان أن “المملكة العربية السعودية ما زالت حتى الان غير مستعدة تماما من اجل العمل بشكل جدي من اجل تطبيع العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية”.

وقال عبداللهيان “نحن لدينا الارادة الحقيقية من اجل تطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية”. وأضاف: “نعتقد انه اذا توفرت الارادة الحقيقية والواقعية لدى السعودية من اجل تطبيع العلاقات مع ايران فهو امر سيبصر النور في فترة وجيزة”.

عبداللهيان: بالامكان تخطي مرحلة الشغور الرئاسي اللبناني وسنبقى الى جانب لبنان وندعمه

وأكد وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان أنه “بحث الامور والتطورات المتعلقة بالساحة اللبنانية خلال اللقاءات التي عقدتها اليوم مع كل من وزير الخارجية اللبنانية عبدالله بو حبيب ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري”.

وقال عبداللهيان: “نحن لدينا اعتقاد تام أنه بالامكان تخطي مرحلة الشغور الرئاسي اللبناني للوصل الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية من خلال الحوار الداخلي والمثمر والبناء بين كافة التيارات السياسية اللبنانية بعيدا اعن أي تدخلات او املاءات خارجية”.

وتابع: “اؤكد ان الجمهورية الاسلامية ستبقى على عهدها الدائم في الوقوف الى جانب لنبان الشقيق ودعمه في كافة المجالات”. أضاف عباللهيان: “نحن نؤكد ضرورة المضي قدما في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية لما له من تأثير ايجابي وبنّاء على مصلحة االشعب اللبناني”.

وأكمل بالقول: “عقدت اليوم سلسلة من اللقاءات المثمرة والبناءة واجريت مفاوضات مع المسؤولين البنانيين المحترمين ووضعتهم في اجواء المبادرات السياسية التي تقوم بها الجمهورية الاسلامية الايرانية من ناحية رفع العقوبات الظالمة الجائرة المفروضة عليها احاديا وإن كان على صعيد التطورات الجارية على المستويين الاقليمي والدولي سواء في واكرانيا او سوريا او العراق او اليمن او فلسطين المحتلة”.

السيد نصرالله يلتقي وزير الخارجية الايراني وعرض لآخر التطورات والأوضاع الاقليمية والدولية

وإستقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وزير الخارجية ‏الايرانية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له، بحضور السفير الايراني في بيروت ‏مجتبى أماني.

وجرى خلال اللقاء إستعراض آخر التطورات والأوضاع السياسية في لبنان وفلسطين ‏‏والمنطقة وبالخصوص الاحتمالات والتهديدات الناشئة عن تشكيل حكومة الفاسدين والمتطرفين ‏في ‏كيان العدو الاسرائيلي وموقعية حركات المقاومة وكل محور المقاومة في مواجهة المستجدات والأحداث ‏‏الإقليمية والدولية.

النخالة التقى عبد اللهيان في بيروت: المقاومة هي الخيار الوحيد لطرد المحتلين

والتقى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في العاصمة اللبنانية بيروت. وأكد عبد اللهيان، خلال اللقاء، استمرار سياسة طهران الداعمة للقضية الفلسطينية ومقاومة الشعب الفلسطيني، معربًا عن أمله في تعزيز التقارب بين الدول الإسلامية بهدف إفشال مخططات الأعداء.

من جانبه، قدّم النخالة شرحًا عن آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، مشددًا على أنّ المقاومة هي الخيار الوحيد أمام الشعب الفلسطيني لإحقاق حقوقه وطرد المحتلين.

النخالة التقى عبد اللهيان في بيروت

مؤتمر صحافي مشترك بين أمير عبد اللهيان ونظيره اللبناني

وأكد وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، استعداد طهران “لتزويد لبنان بالفيول، وبناء وتأهيل معامل الطاقة الكهربائية انطلاقاً من توافق مع الحكومة”. وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب، اليوم الجمعة، قال أمير عبد اللهيان: “أؤكد من بيروت أنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستبقى دائماً الصديق الوفي للجمهورية اللبنانية في السراء والضراء”.

ولفت الوزير الإيراني إلى أنّه “تداول مع الوزير اللبناني سبل تعزيز العلاقة بين البلدين على الصعيد السياسي والاقتصادي والسياحي”. وأشار أمير عبد اللهيان إلى أنّه اتفق مع الوزير اللبناني على “تفعيل العلاقات الثنائية بين بلدينا، وبدأنا نشهد نتائج ملموسة في هذا الإطار”، مؤكداً “استعداد بلاده الالتزام بالأمور الملقاة على عاتقها من خلال اتفاق بتزويد لبنان بالفيول”.

وشدد الوزير الإيراني على أنّ إيران تقف “داعمة بشكل واضح للمقاومتين اللبنانية والفلسطينية في وجه الاعتداءات الإسرائيلية”، مؤكّدًا أنّ طهران “لا تتدخل في الأمور الداخلية للبنان الشقيق، وترحب بتلاقي وتحاور كل التيارات السياسية”. وجدّد أمير عبد اللهيان “ثقته التامة بأنّ لدى التيارات السياسية اللبنانية الوعي والتجربة الكافيتين لإيجاد مخرج للشغور الرئاسيّ”.

وبدوره، قال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، عبدالله بو حبيب “سمعنا من عبد اللهيان حرص إيران على استقرار لبنان وأهمية إنجاز الاستحقاق الرئاسي”. وأكّد بو حبيب أنّ “لبنان حريص على استقرار إيران ويرفض تدخل أيّ دولة في شؤون دول أخرى”.

وأضاف، “استمعت من الوزير عبداللهيان إلى الوضع في ايران على ضوء الاحداث التي شهدتها مؤخراً، وعبرت له عن حرص لبنان على الاستقرار في ايران ورفضه المبدئي تدخل أي دولة في شؤون الدول الأخرى”.

ووصل وزير الخارجية الإيرانية مساء أمس الخميس إلى بيروت، حيث التقى المسؤوليين اللبنانيين، والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.

وإستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق، في مقر مجلس النواب في عين التينة، بحضور السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني وعضو هيئة الرئاسة في حركة أمل خليل حمدان. وتناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان عبداللهيان بحث مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في وقت سابق اليوم في السراي الحكومية، العلاقات بين لبنان وايران وسبل تطويرها، اضافة الى الوضع في المنطقة.

وأكد الرئيس ميقاتي خلال الاجتماع” أن الاوضاع في لبنان صعبة، ولكننا نعمل على تسيير الامور ولدينا الثقة والعزيمة للعمل على الخروج من هذه المحنة”. بدوره شدد عبداللهيان على أن “ايران ستقف الى جانب لبنان ودعمه في كل الطروف، وترغب في تطوير العلاقات وتفعيلها على الصعد كافة”.

وكان في استقباله، مساء أمس الخميس، في المطار، السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني، ووفدين من حزب الله وحركة أمل. وقال أمير عبد اللهيان من داخل المطار، إنّ “إيران ستكون دائماً إلى جانب الشعب اللبناني قيادة وجيشاً ومقاومةً، وهي لن تألوا جهداً للوقوف إلى جانبه، ومساعدته للخروج من محنته وأزمته الاقتصادية”.

كما دعا لبنان بكافة أطرافه إلى “الاسراع في إنتخاب رئيس للبلاد، ضمن توافق وحوار يرضي جميع الأفرقاء للخروج من الشغور الرئاسي”.

المصدر: يونيوز