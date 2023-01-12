الخط الساخن| الدواء المحلي اغلى من المستورد.. ومقطوع!

في حلقة من برنامج الخط الساخن تحت عنوان: “الدواء المحلي اغلى من المستورد … ومقطوع” شكر وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض جميع الاجهزة المختصة في وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية خاصة والمنظمات العالمية التي تساهم بالحد من انتشار كوليرا



لماذا يختلف كورونا عن الكوليرا؟ اوضح وزير الصحة الابيض:

في جولة للزميلة ديما جمعة التقت نقيبة مصانع الدواء المحلي التي تحدثت عن اهمية القطاع:واستمرت جولة الزميلة ديما الى احدى الصيدليات والتقت الصيدلي د. هاني دياب الذي قارن بين اسعار الادوية المستوردة والمحلية المدعومة.

واعتبر الوزير الابيض ان الظلم الذي كان يطال الصناعة الدوائية المحلية استدعى ان يتم رفع الدعم عن المستورد.

وزير الصحة ليس وزير صناعة.. كيف يشرح د. الابيض الفرق وطبيعة الاولويات.