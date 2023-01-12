شهيد فلسطيني برصاص العدو الاسرائيلي في مخيم قلنديا بالقدس المحتلة

استشهد فجر اليوم الخميس شاب فلسطيني بعد إطلاق النار عليه خلال اقتحام قوات العدو الاسرائيلي لمخيم قلنديا بالقدس المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية “اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا واندلعت اشتباكات عنيفة، حيث استشهد المواطن سمير عوني حربي أصلان (41 عامًا)، جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال”.

وأضافت المصادر أن “أصلان استهدف من قبل جنود الاحتلال بعد محاولته الدفاع عن نجله رمزي خلال اعتقاله بشكل همجي خلال حملة اعتقالات ودهم واسعة جرت بالمخيم”، ولفتت إلى أن “قوات الاحتلال احتجزت أصلان لوقت وكان ينزف ومنعت الأهالي من اسعافه”.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية فإن “الشهيد أصلان أصيب برصاصة اخترقت صدره واستشهد على إثرها”.

هذا وقد أعلن عن إضراب شامل في المخيم حدادا على روح الشهيد.

ويعتبر أصلان هو الشهيد الثالث خلال 24 ساعة الماضية، حيث ارتقى الشهيد سند سماسرة والشهيد أحمد أبو جنيد.

المصدر: فلسطين اليوم