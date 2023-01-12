عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الخميس 12-1-2023

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 12-1-2023.

عناوين الصحف:

الأخبار

-«الأجانب» يَهجرون سوريا: أوكرانيا أوْلى بـ«الجهاد»!

– قرار تحديد موعد الجلسة ينتظر الاجوبة وموقف حزب الله: ميقاتي ينصب «كميناً» حكومياً جديداً

– قاضيان فرنسيان وخبير جنائي لمتابعة ملف تفجير المرفأ

البناء

موسكو تنتقل إلى ما بعد الدونباس بتعيين غيراسيموف قائداً للحرب… وأميركا منشغلة بمطاراتها

الحسيني يغادر احتجاجاً على عقم النظام… ويعلق جلسات الانتخابات الفولكلورية

ميقاتي يدعو لجلسة حكومية بمن حضر… والملفات القضائية تحت الأضواء داخلياً وخارجياً

الجمهورية

-تحذير أميركي: الانتخاب أو الخراب

– لبنان يخسر عراب اتفاق الطائف

– ما بين القضاء والسياسة رابط متين

اللواء

– الحسيني يطوي أسرار الطائف ويرحل.. حداد وتأجيل جلسة الانتخاب

– جدول الأعمال يسبق الدعوة لمجلس الوزراء.. وأبوحيدر يتراجع أمام القضاء الألماني

– لبنان لن يكون خارج الشرعية الدولية

الديار

– الاميركيون والسعوديون: الاولوية لاقصاء حزب الله وعزله وليس للانتخابات الرئاسية

– ميقاتي هدد بالاعتكاف فتدخل الخليلان وباسيل ينتظر المواقف قبل الكلمة الاخيرة؟

– الأزمات تهدد العام الدرسي… «لا حوافز من دون دمج الطلاب السوريين باللبنانيين»

أسرار الصحف:

البناء

قال مصدر حقوقي إن الوفد القضائي الأوروبي يثير الخشية من استغلال مبدأ السيادة القضائية اللبنانية للتغطية على الفساد والخشية من استغلال مكافحة الفساد للدخول على ملفات سيادية أخرى داعياً المسؤولين لربط الضوابط السيادية بمنع الدخول على غير الملف المالي وليس على تفاصيله.

أكد خبراء عسكريون يتابعون حرب أوكرانيا أن التطورات الميدانية ليست في صالح الجيش الأوكراني، وقد تحمل مفاجآت صادمة رغم الصوت المرتفع للقيادات السياسية والعسكرية الأوكرانية وتلقيها سيلاً من المساعدات العسكرية الغربية.

الاخبار

أبلغ مسؤولون فرنسيون مرجعيات لبنانيّة أنّ بلادهم لن تسمح بإطالة أمد الفراغ الرئاسي وأنه من غير الممكن إرجاء بتّ هذا الملف إلى الصيف المقبل.

خلال لقاء جمع وزير الزراعة عباس الحاج حسن بالسفير الألماني في بيروت أندرياس كيندل، أشار الأخير إلى أن لدى السفارة حوالي عشرة ملايين دولار لمشاريع سيتم منحها للمنظمات والجمعيات غير الحكومية، ولن تحصل الدولة على قرش منها.

حرص النائب فؤاد مخزومي على إشاعة خبر «دعمه» لرحلة البطريرك بشارة الراعي إلى لندن لحضور حفل تخرج ابنة مستشار البطريرك وليد غياض، عبر وضع طائرة خاصة بتصرف الراعي، وتكفّله بتكاليف الحجز الفندقي.

يكثّف النائب ميشال معوّض اجتماعاته مع عدد من القيادات السياسيّة ورؤساء الأحزاب بحثاً عن مخرجٍ لائق لانسحابه من معركة الانتخابات الرئاسية، والخروج بأقل الخسائر الممكنة، بعدما تبلّغ صراحةً بأن الجميع سينفض يده منه قريباً.

يؤكد مطّلعون أن العلاقة بين السعودية والقوات اللبنانية ليست في أحسن أحوالها، وأن رئيس القوات سمير جعجع أبدى انزعاجه من تمرير رسائل سعودية «ناعمة» إلى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. كما عبّر جعجع الذي تواصل مع مسؤولين سعوديين من بينهم نزار العلولا وخالد الحميدان، عن انزعاجه من اللقاء الذي جمع باسيل ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، وطُرح فيه اسم بيار الضاهر كمرشح للرئاسة. وتشير معلومات إلى إمكان أن يزور النائبان بيار أبو عاصي وملحم رياشي الرياض قريباً لمناقشة هذا الأمر مع المسؤولين في المملكة.

يتردّد أن الوزير السابق نهاد المشنوق حمّس النائب فيصل كرامي على الظهور الإعلامي بعد قبول المجلس الدستوري طعنه وإعلان فوزه بمقعد نيابي عن طرابلس. ويؤكد متابعون أن المشنوق ساهم في تغطية نفقات مقابلة كرامي في قناة «ام تي في»، «جكارة» برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. كذلك يتردّد أنه للهدف نفسه، قدّم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مساعدة قانونية لكرامي عبر فريق استشاري أعدّ الطعن المقدّم إلى المجلس الدستوري.

الجمهورية

يلاحَظ تناغم دائم وحوار دافىء بين نائب من تيار معين ونائب من حزب منافس له في كل مناسبة تجمعه بهم.

قال وزير بارز إن أي مراهنة على تأجيل الإنتخابات البلدية والإختيارية هي في غير محلها.

تترقب أوساط سياسية تطورات خلال أيام ترسم معالم مصير بعض التحالفات القائمة والمطروحة على بساط البحث.

اللواء

تكاد الاتصالات بين مسؤول كبير ومرجع سابق مُقيم في الخارج، أن تكون شبه معدومة، من دون أن تُعرف الخلفيات من وراء ذلك.

أدت المعالجات التي وُصفت بـ«العقيمة» في قطاعات حيوية، إلى تعميق النظرة السلبية لقطب سياسي، على وزير محسوب عليه.

لا يتمكن نواب في العاصمة من إحداث خرق لمصلحة نفوذهم، في الجمعيات والاتحادات في بيروت.

المصدر: الصحف اللبنانية