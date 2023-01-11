الشيخ القطان: لانتخاب رئيس للجمهورية على مستوى تطلعات الشعب اللبناني

زار رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان على رأس وفد من الجمعية الثلاثاء “كاتدرائية سيدة النجاة” في زحلة لتقديم التهنئة بالأعياد الى راعي أبرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران إبراهيم مخايل إبراهيم.

وتمنى الشيخ القطان “للشعب اللبناني عاما مليئا بالأمن والأمان والإستقرار وتغيير الأوضاع الصعبة التي نعيشها جميعا”، ودعا “كل الساسة في لبنان الى القيام بمسؤولياتهم والإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية يكون على مستوى وتطلعات كافة أبناء الشعب اللبناني المحروم”.

واعتبر الشيخ القطان ان “على حكومة تصريف الأعمال أن تصرف الأعمال وتقوم بمهامها لمعالجة ما أمكن من هذه الأوضاع وإلا فنحن متجهون إلى مزيد من السوء والفوضى”، واضاف “ما نراه اليوم في بلدنا من بعض الفوضى والتفلت والسرقات وما شاكل هو نتيجة هذا الفراغ السائد وعدم تولي هؤلاء السياسيين المسؤولية التي ينبغي أن يتولوها ويقوموا بواجباتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام