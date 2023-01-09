تخبط في تطبيق منصة صيرفة.. والمضاربون اكبر المستفيدين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2023 - 22:10

تخبط في تطبيق منصة صيرفة.. والمضاربون اكبر المستفيدين

منذ 2 ساعة 9 January، 2023
تقارير مصورة - لبنان

تخبطٌ في تطبيقِ منصةِ صيرفة بينَ المصارف، والمضاربونَ اكبرُ المستفيدين.

المصدر: قناة المنار

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