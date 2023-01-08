حرس الثورة الاسلامي: عاجلا أو آجلاً سيتم الانتقام لدماء الشهيد سليماني

أكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي انه سيتم الانتقام لدماء الشهيد الحاج قاسم سليماني عاجلاً أم آجلاً، مشداللواء حسين سلامياللواء حسين سلاميداً على انه سيتم ضرب الأعداء بشباب الجيل الجديد من الثورة الاسلامية.

وفي مراسم إحياء الذكرى الثالثة لاستشهاد القائد سليماني في مصلى كرمان ، أكد اللواء سلامي ان الشهيد سليماني افشل مخططات الاعداء الذين أرادوا السيطرة على العالم الإسلامي واحتلاله بالهيمنة العسكرية ، واضاف، ان الشهيد سليماني دافع عن المسلمين لذا لم يتحمله العدو.

وقام القائد العام لحرس الثورة الاسلامية مساء السبت بزيارة ضريح الشهيد سليماني، في مقبرة “روضة الشهداء” في مدينة كرمان جنوب شرق ايران وقرأ الفاتحة على روحه وارواح الشهداء الطاهرة.