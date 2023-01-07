وفد من لجنة الأسير سكاف زار روضة الشهيدين و نصب سليماني في الغبيري بذكرى استشهاده

زار وفد من لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الإسرائلية يحيى سكاف روضة الشهيدين في الغبيري حيث قرأو الفاتحة عن أرواح الشهداء و وضعوا إكليلاً من الزهر.

كما زار وفد اللجنة النصب التذكاري لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني في الغبيري لمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لإستشهاده.

و توجه جمال سكاف أمين سر اللجنة بأسم الوفد بتحية الإجلال و الإكبار لروح سليماني و رفيقه الشهيد أبو مهدي المهندس و إلى كافة شهداء المقاومة في لبنان و فلسطين و العراق و اليمن و سوريا الذين سقطوا في مواجهة المشروع الأمريكي – الصهيوني في المنطقة الذين انهزم بفضل تضحيات هؤلاء الشهداء و رفاقهم الذين يكملون مسيرتهم حتى يومنا.

و أكد سكاف بالمناسبة على ضرورة التمسك بنهج الشهداء، لأن أوطاننا و أسرانا و مقدساتنا لن يتحرروا إلا من خلال خيار المقاومة الذي أثبتت التجارب أنه الخيار الوحيد لتحقيق الإنتصارات.

المصدر: موقع المنار