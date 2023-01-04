قتلى وجرحى بانفجار سيارتين مفخختين وسط الصومال

قتل ما لا يقل عن 15 شخصاً وأصيب آخرون بهجومين انتحاريين في بلدة وسط الصومال صباح الأربعاء، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية. وقال موقع “الصومال الجديد” إن “اتنحاريين يسوقان سيارتين مفخختين استهدفا منزلا كان يسكنه مسؤولون عسكريون ومقهي في بلدة محاس في قليم هيران بولاية هيرشبيلي”.

وتبنت حركة “الشباب” المرتبطة بتنظيم “القاعدة” الإرهابي، المسؤولية عن التفجيرين، قائلة إنها قتلت 50 من القوات الحكومية والمليشيات المحلية التي يطلق عليها “أصحاب الإزارات”.

من جانبها، أفادت كالة “فرانس برس” نقلا عن مسؤولين أمنيين بمقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين بجروح في هجومي الصومال.

المصدر: روسيا اليوم