وزارة الثقافة: مستمرون في السعي لإستعادة عدة قطع فسيفساء من نيويورك – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 4 2023 - 01:34

وزارة الثقافة: مستمرون في السعي لإستعادة عدة قطع فسيفساء من نيويورك

منذ 3 ساعة 3 January، 2023
المرتضى
لبنان

أحال معالي وزير الثَّقافة القاضي محمَّد وسام المرتضى اليوم إلى هيئة القضايا في وزارة العدل مُطالعة الوزارة في القضيَّة المرفوعة من المدعو جورج لطفي أمام مجلس شورى الدَّولة لإبطال كتاب كان قد وجَّهه الوزير المرتضى إلى وزارة الخارجية والمغتربين في 27/10/2021 لاسترداد 24 قطعة أثريَّة مصدرها لبنان وهي عبارة عن رأس روماني و23 قطع من الفسيفساء.

وقد طلب الوزير المرتضى في مطالعة الوزارة اتّخاذ الإجراءات الإداريَّة والقانونيَّة بالتَّعاون مع الجهات المُختصَّة من أجل إعادة هذه القطع إلى موطنها الأصلي لبنان، وكذلك الادِّعاء على السيِّد جورج لطفي أمام النِّيابة العامّة المُختصَّة لحيازته هذه القطع بطريقة غيْر مشروعة ولإجراء التَّحقيقات اللازمة في حال موجود قطع أثريَّة أخرى لديْه بطريقة مماثلة.

المصدر: موقع المنار

التعليقات

ذات صلة