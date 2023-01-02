الشيخ جبري: الشعوب التواقة للتحرير والتقدم ستبقى على العهد والوفاء للقائد سليماني

رأى أمين عام “حركة الأمة” الشيخ عبدالله جبري أن “الذكرى الثالثة لاستشهاد اللواء قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس تمر وواشنطن في أضعف حالاتها، بينما إيران وقوى المقاومة تزداد عزة وصمودا ومواجهة واستعدادا، لتؤكد أن النهج الذي عمل عليه القائد الكبير الشهيد بما فيه خلق القدرات الكبيرة لقوى المقاومة على كل مساحات الصراع والمواجهة، ما تزال صامدة وتحقق الانتصارات”.

وشدد الشيخ جبري على أن “الشعوب التواقة إلى الحرية والتقدم لن تنسى أفضال اللواء الشهيد الذي أجاد بمقدرة عالية ارتداء ثياب الميدان والتقدم إلى الصفوف الأمامية، وعرف كيف يوصل حبة الدواء وجميع التجهيزات اللازمة والضرورية إلى المجاهدين الذين حاول الإرهابيون التكفيريون والصهاينة محاصرتهم، سواء في سوريا أو العراق أو فلسطين وغزة”.

وأشار الشيخ جبري الى أن “الشعوب المظلومة والتواقة إلى التحرير الوطني والتقدم الاجتماعي ستبقى على العهد والوفاء للقائد سليماني الذي سيبقى تراثه وجهاده نبراسا يهتدى به”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام