المفتي قبلان: أي إطلاق للنار في ليلة رأس السنة جريمة وحرام

هنأ “المفتي الجعفري الممتاز” الشيخ أحمد قبلان اللبنانيين بحلول رأس السنة الميلادية.

وقال المفتي قبلان في بيان له السبت “لكل مواطن عزيز بهذا البلد أقول: يمر علينا رأس السنة والبلد بأسوأ انهيار ووضع الناس النفسي الإجتماعي بالقعر، لذلك أي إطلاق للنار بليلة رأس السنة عار وجريمة وحرام”، وتابع “يكفينا سقوط ضحايا وأرواح بريئة وخسارة بالممتلكات العامة والخاصة”.

واعتبر المفتي قبلان انه “يجب على كل مواطن التبليغ الفوري عن أي مطلق للنار، كما يجب على الأجهزة الأمنية أن تتوزع بطريقة عادلة وفاعلة بالمناطق وتتعامل بحزم مع مطلقي النار”، واضاف ان “كثيراً من الناس باعت آخر موجوداتها الضرورية لتشتري ألواح الطاقة وإطلاق النار يعرّض هذه الطبقة المنهكة لخسارة مضافة”.

ودعا المفتي قبلان “جميع القوى والكيانات اللبنانية أن تساهم بتعميم ثقاقة منع إطلاق النار، لأن هذا الشعب المنهوب تكفيه نار الكارثة الإقتصادية النقدية والإبادة المعيشية التي تأكل الأخضر واليابس، ونسأل الله تعالى رفع هذه الكارثة الطاحنة عن شعب لبنان المظلوم وكل عام وأنتم بعين الله وعونه ورعايته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام