تعاميم المصرف المركزي.. فوضى وإذلال للمواطنين وازمة المودعين مستمرة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2022 - 00:24

تعاميم المصرف المركزي.. فوضى وإذلال للمواطنين وازمة المودعين مستمرة

منذ 4 ساعة 30 December، 2022
تقارير مصورة - لبنان

تعاميم المصرف المركزي.. فوضى وإذلال للمواطنين، وازمة المودعين مستمرة.

المصدر: قناة المنار

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