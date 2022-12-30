أكد السياسي الفرنسي، فلوريان فيليبو، عضو البرلمان الأوروبي السابق أن المساعدات المالية التي تصرف لأوكرانيا ليست إلا سرقة مباشرة لأموال المواطنين الأوروبيين.

وأشارفيليبوعلى “تويتر” أنه: “في كانون الثاني / يناير 2023، يخطط الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إلى جانب بلاك روك ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لسرقة القرن بأموالنا!”.

وانتقد فيليبو، مرارا الدول الغربية لتقديمها مساعدات مالية إلى كييف، وتزويدها بالمعدات العسكرية، الأمر الذي، في رأيه، يؤدي إلى إطالة الصراع الأوكراني.

ودعا السياسي الفرنسي إلى رفع العقوبات المفروضة، ووصف قرارات بروكسل في مجال الطاقة بالجنون والإجراءات التقييدية نفسها غبية.

وعلق فيليبو، سابقا على زيارة زيلينسكي الأخيرة إلى الولايات المتحدة وقال، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تحدث أمام كونغرس”وهمي”، الذي لم يعد له أي علاقة بالواقع السياسي في الولايات المتحدة، حيث تمحورت الخلافات في الكونغرس حول مسألة تقديم المزيد من الدعم لكييف.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية