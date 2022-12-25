كيف يوصّف اللبناني العام 2022؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2022 - 22:36
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حرس الثورة الإسلامية يعتقل 7 من أعضاء شبكة زاغروس التجسسية بينهم أشخاص يحملون جنسية مزدوجة كانوا يسعون للهروب من البلاد
حرس الثورة الإسلامية: هذه الشبكة كانت تعمل بأمر من مخابرات بريطانيا على توسيع رقعة الاحتجاجات خلال أحداث الشغب الأخيرة
السلطات الإيرانية تعتقل 4 أشخاص في محافظات عدة كانوا يحرضون على أعمال الشغب وأضرموا النار في الممتلكات العامة والخاصة
رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية: مستمرون في تطوير مسيراتنا وفقاً لسياساتنا وسنتعاون مع الدول الأخرى في هذا المجال
اللواء باقري: ادعاءات مشاركة المسيرات الإيرانية في أوكرانيا تظهر أهمية ومكانة عالية للجمهورية الإسلامية في هذا المجال
الناطق بإسم الحكومة الايرانية: طهران لن تغادر طاولة المفاوضات حول إلغاء الحظر لكنها لن تضع كل البيض في سلة واحدة
الوفد العماني يلتقي قائد أنصار الله السيد عبدالملك الحوثي في صنعاء والرئيس مهدي المشاط ورئيس هيئة الأركان اليمنية
الوفد الوطني اليمني: قواتنا فرضت قواعد اشتباك جديدة في الميدان وحالياً لسنا أمام أي التزام فيما يتعلق بوقف إطلاق النار
محمد عبدالسلام: أي إجراءات اقتصادية تستهدف اليمن ستقلب الطاولة والأشقاء من سلطنة عمان سمعوا كلاما واضحا من السيد الحوثي
عبدالسلام: الحديث عن وقف إطلاق نار دائم يجب أن يقابل بفك حصار دائم وصرف مرتبات بشكل دائم وخروج للمحتل
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: نحمي مصالحنا الوطنية ومصالح شعبنا ومستعدون للإتفاق مع جميع المشاركين في النزاع الأوكراني
بوتين: لا نخطط لاحتلال اوكرانيا وهدفنا يتلخص في حماية من تعرض على مدى سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل كييف
وزير الخارجية الصيني: الثقة السياسية والاستراتيجية بين روسيا والصين تعززت خلال العام الماضي وعلاقاتنا "قوية كالصخر"
الجيش الصيني يجري تدريبات حول تايوان لإختبار مدى الجاهزية القتالية في البحر والجو رداً على التواطؤ بين واشنطن وتايبيه
سلاح الجو الإسرائيلي يوقف تحليق مقاتلات F-35I الأمريكية على خلفية اكتشاف خلل أثناء هبوط طائرة من طراز F-35B في أمريكا
الإحتلال مستمر في سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى وينقل بعد مماطلة الأسير محمد داوود (61 عاماً) إلى المستشفى إثر عارض صحي
الاحتلال يغرق عشرات المنازل ومئات الدونمات الزراعية شرق ووسط غزة بعد فتحه "عبارات" مياه الأمطار خلف الشريط الحدودي
آلاف المغاربة يتظاهرون في 30 مدينة ضد التطبيع مع الإحتلال بالتزامن مع مرور عامين على استئناف الرباط علاقتها مع الكيان
مهرجان في حلب شمال سوريا إحياء للذكرى السنوية الـ 6 على تحريرها من الإرهاب وعودة الأمان إليها أكد على خيار المقاومة
وزير الدفاع التركي يجري مع قادة الجيش جولة تفقدية على الوحدات العسكرية المنتشرة قرب الحدود مع سوريا في ولاية هطاي
النائب إبراهيم الموسوي: السكتش المهين الذي بثته قناة الجديد بحق أمهاتنا واخواتنا في الجنوب وكل لبنان هو فعلة شنيعة جداً
شركة البترول الكويتية تعلن تصدير أول شحنة من وقود الديزل المطور إلى أوروبا في ظل النقص الشديد الذي تعانيه دول القارة
العمانيون ينتخبون لأول مرة من خلال الهواتف الذكية لإختيار 126 عضواً من أصل 696 مرشحاً لعضوية المجالس البلدية في السلطنة
مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" في تونس تدعو إلى حوار وطني للوصول إلى توافق حول خارطة طريق لإسقاط النظام ومحاسبته
المدعية العامة في باريس تقول إن المشتبه به في المسؤولية عن قتل 3 أكراد يعاني من الإكتئاب وأخبر المحققين عن كرهه للأجانب
عاصفة ثلجية تضرب مناطق أمريكية أودت بحياة 18 شخصاً وأدت إلى الغاء أكثر من 2360 رحلة محلية ودولية وشلل في الطرق
مقتل 11 شخصاً خلال الاشتباكات القبلية في ولاية جنوب دارفور ونزوح 25 ألفا نزحوا من 7 قرى
كيف يوصّف اللبناني العام 2022؟
منذ 2 ساعة
25 December، 2022
تقارير مصورة
-
لبنان
كيف يوصّف اللبناني العام 2022؟
المصدر:
قناة المنار
اخبار لبنان
العام 2022
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