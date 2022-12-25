كيف يوصّف اللبناني العام 2022؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2022 - 22:36

كيف يوصّف اللبناني العام 2022؟

منذ 2 ساعة 25 December، 2022
تقارير مصورة - لبنان

كيف يوصّف اللبناني العام 2022؟

المصدر: قناة المنار

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