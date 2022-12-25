للمرة 211.. العدو الاسرائيلي يهدم قرية العراقيب بالنقب المحتل

هدمت قوات العدو الاسرائيلي الأحد قرية العراقيب بالنقب في الاراضي الفلسطينية المحتلة للمرة 211 على التوالي، على الرغم من برد الشتاء القارص والطقس شديد البرودة الذي يسود المنطقة.

وفي كل مرة يهدم الاحتلال القرية، يعيد الأهالي نصب خيامهم من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من البرد القارس في الشتاء والحر الشديد في الصيف، وتصديا لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم.

ومنذ العام 2010، يحاول العدو الاسرائيلي دفع أهالي القرية للإحباط واليأس وتهجيرهم من أراضيهم/ من خلال سياسة الهدم المتكررة للقرية.

المصدر: فلسطين اليوم