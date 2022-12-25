إحياء عيد ميلاد السيد المسيح(ع) في مختلف المناطق اللبنانية

بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح(ع) أقيمت في مختلف المناطق فعاليات احتفالية، كما أحيا ابناء الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي المناسبة عبر تنظيم القداديس في الكنائس.

ففي مدينة صيدا الجنوبية، أٌقيمت فعاليات احتفالية بعيد ميلاد السيد المسيح(ع)، وأقيمت القداديس في الكنائس وألقيت عظات بالمناسبة.

كذلك في مدينة طرابلس شمال لبنان، ترأس المونسنيور نبيه معوض، قداس عيد الميلاد في كنيسة مار مارون في طرابلس، وشدد في عظته على “ترسيخ ثقافة المحبة والسلام والتسامح ونبذ الفتن”.

كما أقيمت الفعاليات والقداديس والقيت العظات في منطقة صور جنوب لبنان.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام