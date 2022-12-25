انهيار منجم ذهب في الصين و18 عاملاً محاصرون تحت الأرض

انهار منجم ذهب في منطقة شينغيانغ بشمال غربي الصين، أدى إلى محاصرة 18 عاملاً تحت الأرض، وفق السلطات الصينية.

وانهار منجم الذهب، الذي يقع بمنطقة ينينج، التي تبعد نحو 100 كيلومتر من الحدود مع كازاخستان، بعد ظهر السبت، حيث كان يعمل 40 شخصا داخله.

وتستمر عمليات الإنقاذ وفق وكالة أنباء “شينخوا”، ، لانتشال عمال المناجم العالقين، مشيرة إلى أنه تم انتشال 22 عاملاً لكن 18 آخرين لا يزالون محاصرين.

يشار إلى أنه، تم اتقاذ 20 عاملا، في ديسمبر/كانون الأول2021، بينما توفي إثنان آخران، عندما غمرت المياه منجما للفحم في مقاطعة شانشي الشمالية.

وفي سبتمبر/أيلول من العام الماضي، تسبب إنهيار منجم فحم في مقاطعة تشينغهاي الشمالية الغربية، بمصرع 19 عاملا، كانت قد تقطعت بهم السبل تحت الأرض.

المصدر: وكالات