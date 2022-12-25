الكرملين: وضع سقوف لسعر النفط والغاز أمر غير مقبول بالنسبة لروسيا

صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن تحديد سقوف لسعر النفط والغاز الروسي أمر غير مقبول بالنسبة لروسيا، مشيرا إلى أن موسكو لن توافق أبدا على تدمير نظام تسعير السوق.

وقال بيسكوف في مقابلة مع الصحفي الروسي بافل زاروبين: “عدم قبول أي سقوف. وبالرغم من أنها مرتفعة للغاية، إلا أن هذه مسألة مبدأ، إذ أن هذا تدخل في عمليات تسعير السوق. وإذا وافقنا اليوم على مثل هذا السقف السخي فسيتعين عليك غدا الموافقة على سقف يلحق ضررا بالمصالح الروسية”.

وأضاف: “لن نوافق أبدا على مثل هذا التشويه وتدمير عملية تسعير السوق”.

وبدأ في 5 ديسمبر الجاري سريان مفعول العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي، وتوقفت الدول الأوروبية عن قبول النفط الروسي الذي يتم نقله بحرا. كما أعلنت بلدان مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي عن تحديد سقف لسعر النفط الروسي أثناء نقله بحرا على مستوى 60 دولارا للبرميل، وفرض حظر على نقل وتأمين النفط الذي يتجاوز سعره هذا السقف.

المصدر: وكالات