مع الحدث| البزري: توازنات المجلس النيابي تستدعي تنازل بعض القوى لتصل الى الوسط لإنجاز الاستحقاق الرئاسي

قال النائب عبد الرحمن البزري اليوم لبرنامج مع الحدث ان عناصر الازمة اللبنانية الحالية مختلفة عن اواخر القرن الماضي لكن نتائجها متشابهة بخطورتها وان الازمة داخلية وتسمح للتدخل الخارجي.

واعتبر ان الرئيس الفرنسي ماكرون اعطى جرعة للطبقة السياسية التي اوصلت البلد الى ما عليه بلقائه معهم عقب انفجار مرفأ بيروت وفرنسا تفتش فقط عن مصالحها في لبنان وسياستها واذا كانت براغماتية فلتقل لنا ذلك وحقها ان ترعى مصالحها لكن مع حفظ مصالح اللبنانيين.

وقال اننا في شغور رئاسي وحكومة مستقيلة وهي نتاج مجلس نيابي سابق وان اي تكتل لبناني كبير لا يملك الاكثرية لانتخاب رئيس للجمهورية وتوازنات المجلس النيابي المنتخب صعبة مما يستدعي ان تتنازل بعض القوى لتصل الى (الحل) الوسط لانجاز الاستحقاق الرئاسي.