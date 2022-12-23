بالفيديو | الإمام الخامنئي يؤدي الصلاة على جثمان الفقيد عباس شيباني

أدى الإمام السيد علي الخامنئي، صلاة الميت على جثمان الفقيد عباس شيباني، بحضور ذوي الفقيد. وقال الإمام الخامنئي عقب الصلاة، “لقد كان عباس شيباني من المجاهدين القدامى تحت راية الثورة الإسلامية، وقد كان الفقيد ممثل مجلس الشورى الإسلامي لخمس دورات”.

وأضاف السيد علي الخامنئي، “كما كان له دور في مختلف المجالات، بما في ذلك وزارة الزراعة، ومجلس خبراء القانون الدستوري، والمجلس الإسلامي في طهران، وجامعة طهران”.

ويذكر أنّ الفقيد شيباني هو أحد رجال الثورة الاسلامية ومن المعارضين لنظام الشاه، وتولى بعد انتصار الثورة الإسلامية مناصب عدّة، أبزها، العضوية في مجلس الثورة ونائب في مجلس خبراء كتابة الدستور. وفارق عباس شيباني الحياة، الليلة الماضية، عن عمر ناهز التسعين عامًا.

المصدر: مواقع