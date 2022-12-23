وفد لجنة الأسير سكاف قدم التهنئة لمفتي طرابلس وعكار: لتوجيه البوصلة نحو تحرير فلسطين

قدم وفد من لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الإسرائيلية يحيى سكاف, التهنئة بإنتخاب الشيخ محمد إمام مفتي عن مدينة طرابلس والشمال، في مقر دار الفتوى في طرابلس.

كما قدم وفد اللجنة التهنئة لسماحة مفتي عكار الشيخ زيد بكار ذكريا في مركز الفتوى في عكار.

وتوجه جمال سكاف أمين سر اللجنة بالتهنئة لإمام وذكريا بالمنصب الجديد الذي يستحقانه لأنهم أصحاب مسيرة تؤكد الوحدة بين المسلمين خاصة واللبنانيين عامة.

وقال كلنا ثقة بهذه القامات التي تمثل نهج الإعتدال بمواجهة التطرف والفتن التي تحاك لأمتنا وأوطاننا، لأننا بحاجة ماسة لهذه القامات لتمثل أمتنا وتوجهها إلى الطريق الصحيح.

وأكد سكاف ضرورة توجيه البوصلة فقط نحو تحرير فلسطين والمقدسات من رجس الإحتلال، والتمسك بالوحدة ونبذ كل المشاريع التي تستهدف الأمتين العربية والإسلامية التي يعمل عليها العدو الصهيوني وأعوانه من أجل تفريق الأمة والسيطرة على مقدراتها.

المصدر: موقع المنار