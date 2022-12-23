دونيتسك.. قتلى وجرحى جراء قصف أوكراني للأحياء السكنية

لقي ثلاثة مدنيين مصرعهم وأصيب أربعة آخرون خلال الـ24 ساعة الماضية في جمهورية دونيتسك الشعبية، نتيجة قصف القوات الأوكرانية طال الأحياء السكنية.

من جهته قال مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا (JCCC) إن القوات الأوكرانية أطلقت أربع قذائف من عيار 155 ملم على حي كييفسكي في مدينة دونيتسك صباح اليوم الجمعة.

وتواصل القوات الأوكرانية بشكل مستمر قصف واستهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مختلف مناطق وأراضي جمهورية دونيتسك الشعبية.

المصدر: روسيا اليوم