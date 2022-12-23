الجهاد الإسلامي: إلى مزيد من الالتحام والالتفاف الشعبي لاستهداف المحتل

زفت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الجمعة، “إلى جماهير شعبنا وأمتنا الشهيد البطل نعيم محمود بدير”. كما أكدت الحركة في بيان لها أن “جرائم الاحتلال التي تستهدف أبناء شعبنا كافة في القدس والضفة وغزة والداخل المحتل، لن تنال من مسيرة الصمود والثبات على هذه الأرض المباركة حتى نيل حريتنا وكرامتنا”.

وأشادت الحركة “بصمود أهلنا الكرام في الداخل المحتل، الذين ما زالوا على عهدهم بالتمسك بهوية شعبنا والدفاع عن قضيته رغم كل محاولات الأسرلة والتهويد”، داعية إلى “مزيد من الالتحام والالتفاف الشعبي والجماهيري لاستهداف المحتل ومنع استقراره”.

كما تقدمت الحركة “بخالص التعزية والمواساة من عائلة الشهيد ومن عموم أهلنا في كفر قاسم وفلسطين المحتلة، سائلين الله عز وجل أن تكون هذه الدماء الطاهرة لعنة على المحتل المجرم، وذخراً لشعبنا في كل الساحات على طريق الحرية والخلاص”.

المصدر: فلسطين اليوم