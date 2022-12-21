ميقاتي ترأس اجتماعا للبحث بأوضاع القطاع الصحي والتقى المدير الإقليمي في البنك الدولي

ترأس رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان نجيب ميقاتي الاربعاء اجتماعا خصص للبحث في أوضاع القطاع الصحي والمستشفيات وشارك فيه الوزراء في حكومة تصريف الاعمال المالية يوسف الخليل، الصحة العامة فراس الأبيض، والعمل مصطفى بيرم، بالاضافة الى نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، ومدير مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت جوزف عتيق.

من جهة ثانية، التقى ميقاتي المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي جان كريستوف كاريه في حضور المستشارين الوزير السابق نقولا نحاس وزياد ميقاتي وتم خلال اللقاء عرض لمشاريع البنك الدولي في لبنان.

في سياق آخر، استقبل ميقاتي أمين سر كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب هادي ابو الحسن الذي قال بعد اللقاء “تم التأكيد على ضرورة إنجاز تشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء تطبيقاً للقانون الذي يشكل مدخل الإصلاح الفعلي لهذا القطاع”، وتابع “كما جرى البحث أيضاً في الإجراءات المطلوبة لإنشاء نفق شويت تفادياً للحوادث المتكررة وتأميناً للسلامة العامة، وتم الإتفاق على تكليف مجلس الإنماء والإعمار إنجاز الدراسة المطلوبة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام