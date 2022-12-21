الشيخ جبري زار كرامي.. لانتخاب رئيس للجمهورية يعرف أهمية دور المقاومة بالدفاع عن لبنان

زار الامين العام لحركة “الأمة” الشيخ عبد الله جبري على رأس وفد الاربعاء رئيس “تيار الكرامة” النائب فيصل كرامي، للتهنئة بفوز الاخير بالمقعد النيابي في طرابلس.

ولفت الشيخ جبري الى ان “قرار المجلس الدستوري بإعادة فوز كرامي بإحقاق الحق، أكد خيار الناس الحقيقي، معيدا الحق إلى نصابه”.

وشدد المجتمعون على “ضرورة أن يقوم المجلس النيابي بدوره بانتخاب رئيس للجمهورية، يضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار ويعيد انتظام عمل المؤسسات الدستورية ويحفظ السيادة الوطنية ويعرف أهمية دور المقاومة في الدفاع عن لبنان وعن أمن شعبه وسيادته في إطار المثلث الذهبي: جيش وشعب ومقاومة”.

ورأى المجتمعون أن “الصراع، هو حول منصب رئاسة الجمهورية، لكنه في المضمون هو صراع حول مصير البلد واستقراره، ومنع العدو الإسرائيلي من استباحته وتهديده”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام