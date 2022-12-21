بوتين: العملية العسكرية الخاصة أظهرت أهمية استخدام المسيرات ولا بد من إنتاج المسيرات الجوية بأحدث المواصفات القتالية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2022 - 16:10

بوتين: العملية العسكرية الخاصة أظهرت أهمية استخدام المسيرات ولا بد من إنتاج المسيرات الجوية بأحدث المواصفات القتالية

منذ 2 ساعة 21 December، 2022
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