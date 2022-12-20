“القومي”: لا سبيل لمواجهة العدو الاسرائيلي إلا بنهج المقاومة

حيا الحزب “السوري القومي الإجتماعي” في لبنان في بيان له الثلاثاء “روح الشهيد الأسير ناصر أبو حميد الذي قضى في معتقلات العدو الصهيوني نتيجة الإهمال الطبي المتعمد الذي يمارسه العدو بحق أسرانا الأبطال”.

وأكد القومي أن “هذه الجريمة الموصوفة تؤكد إصرار العدو على ارتكاب جرائمه المتمادية والإيغال في تظهير صلفه وعنجهيته ضد أبناء شعبنا، في حين تقف المنظمات الدولية التي تنادي بحقوق الإنسان، متفرجة على استباحة الدم الفلسطيني، وكذلك، أنظمة التطبيع العربية التي تتآمر على فلسطين والفلسطنيين”.

وأشار القومي الى انه “ألا سبيل لمواجهة العدو إلا بنهج المقاومة الذي اختطه شعبنا لنفسه سبيلا وحيدا لإنجاز التحرير، وهذا النهج المقاوم لن يهزم أو ينكسر على الرغم من كل الضغوط التي يمارسها العدو وداعموه والمطبعون معه”، وتوجه “بالتعازي إلى أبناء شعبنا المناضل وإلى كل أحزاب وقوى المقاومة وإلى عائلة الشهيد البطل ناصر أبو حميد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام