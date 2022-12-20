الشيخ القطان زار ممثل حماس: ندعم كل حركات المقاومة.. ففلسطين هي البوصلة

زار رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان الثلاثاء ممثل حركة “حماس” أحمد عبد الهادي في مقر الحركة في بيروت، وتم البحث في التطورات في فلسطين المحتلة ومعاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وخلال اللقاء، بارك الشيخ القطان “العطاءات المتتالية للحركة”، وقال “دائما حماس كحزب الله في لبنان وكحركات المقاومة تثلج قلوب المؤمنين بهذه الانتصارات المتتالية”، وتابع “واجبنا كمسلمين وأحرار في كل العالم أن ندعم كل حركات المقاومة، ونعتبر أن فلسطين هي البوصلة”.

ورحب عبد الهادي بالشيخ القطان، واعتبر ان زيارته “تؤكد عمق العلاقة مع الأحبة”، وقال “تداولنا في آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفسطينية وخصوصاً المقاومة المتصاعدة التي يقوم بها الشعب الفلسطيني البطل في الضفة الغربية في مواجهة الاحتلال الصهيوني الغاشم على أرضنا”، وأكد أن “المقاومة ستبقى تتصاعد حتى تبتلع الاحتلال وتطرده من أرضنا صاغراً كما تم طرده من غزة في العام 2005 تحت ضربات المقاومة العصية على الاحتواء وعلى التوقيف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام