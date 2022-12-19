حزب الله بقاعا رعى مصالحة عائلية في الخريبة

أقيم لقاء مصالحة بين عائلتي الفن وموسى في بلدة الخريبة، برعاية مسؤول منطقة البقاع في حزب الله الدكتور حسين النمر، وحضور نائبه مسؤول لجنة الإصلاح السيد فيصل شكر، مسؤول القطاع الثاني في الحزب السيد عباس الموسوي، وفاعاليات بلدية واختيارية واجتماعية .

الموسوي

وشدد الموسوي على “روح التعاون والاخوة والتسامح التي ابداها الطرفان، والمنبعثة من روح الإيمان والتمسك بنهج الولاية”.

شكر

وبدوره أشار شكر إلى “دور بلدة الخريبة وعائلاتها الكريمة في إمداد مسيرة المقاومة بالغالي والنفيس، والتعالي عن كل الأمور في سبيل إعلاء كلمة الحق، وترسيخ المحبة والمودة بين أبناء المنطقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام