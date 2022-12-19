بالفيديو | مجموعات قباطية توقع قوات الاحتلال بكمين محكم

أكدت سرايا القدس – مجموعات قباطية، اليوم الاثنين، أن مقاوميها نصبوا كميناً محكماً لجنود الاحتلال على مفترق بلدة عرابة جنوب محافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وأمطروها بصليات كثيفة من الرصاص.

وقالت مجموعات قباطية في بلاغ عسكري: “بعون الله وقوته وتوفيقه قام مجاهدونا بنصب كمين محكم على مفترق بلدة عرابة جنوب جنين لقافلة من جيش الاحتلال مكونة من 5 دوريات عسكرية، وهي متوجهة الى معسكر دوتان الاحتلالي وامطروها بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص من مسافة قريبة محققين إصابات مباشرة”.

وفي ما يلي نص البيان كاملا:

بسم الله الرحمن الرحيم

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ

بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس – مجموعات قباطية

تنفيذ كمين محكم في دوريات الاحتلال وإصابتها بشكل مباشرة

بعون الله وقوته وتوفيقه قام مجاهدونا بنصب كمين محكم على «مفترق بلدة عرابة» جنوب جنين لقافلة من جيش الاحتلال مكونة من «5 دوريات عسكرية» وهي متوجهة الى معسكر دوتان الاحتلالي وامطروها بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص من مسافة قريبة محققين إصابات مباشرة.

الاثنين 19/ديسمبر/2022م

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

سرايا القدس – مجموعات قباطية

المصدر: فلسطين اليوم