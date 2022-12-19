بالفيديو | مستوطنون يواصلون اقتحام الأقصى بعد منع المصلين من الوصول للحرم

لليوم الثاني لما يسمى بعيد “الأنوار” الصهيوني، اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفرضت قوات الاحتلال “الإسرائيلي”، فجر اليوم تشديدات وتضييقات على الوافدين لأداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك، ومنع بعض الشبان والنساء من الدخول إلى باحاته.

وانتشرت قوات الاحتلال على بوابات الأقصى والبلدة القديمة، وفرضت قيوداً على دخول المصلين من الشبان والنسوة، ومنعت بعضهم من الدخول إلى المسجد، مما دفعهم لأداء الفجر في أقرب نقطة تمكنوا من الوصول اليها.

ووثقت عدسات الكاميرات، شباناً يؤدون صلاة الفجر على أبواب المسجد الأقصى بعد أن منعهم الاحتلال من دخوله.

وفي الكثير من المناسبات تمنع قوات الاحتلال، المصلين الدخول الى المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر، وصلوات أخرى، في انتهاك واضح أمام أنظار العالم أجمع.

المصدر: فلسطين اليوم