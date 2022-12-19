كوريا الشمالية تلتقط صورا لمدينتين أجنبيتين خلال اختبار لقمر صناعي للتجسس

التقطت كوريا الشمالية صورا للعاصمة الكورية الجنوبية سيئول ومدينة إنتشون الساحلية المجاورة خلال اختبار يوم أمس لأول قمر صناعي كوري شمالي مخصص للتجسس والاستطلاع.

ويتضح ذلك من الصور التي وزعتها يوم الاثنين وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وتتطابق الصور المعروضة بشكل تام مع خرائط الأقمار الصناعية المتاحة في الانترنت للاستخدام العام.

في الصورة الأولى، ظهر الجزء الساحلي من إنتشون، وفي الثانية ظهر القسم التاريخي لعاصمة كوريا الجنوبية.

في ذات الوقت، لم تحدد وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أي صور بالضبط تم التقاطها أثناء الاختبار.

من جانبها نقلت وكالة “يونهاب”، عن غيونج جين سوك، أحد قادة حزب “القوة المدنية” الحاكم في كوريا الجنوبية، قوله إن استفزازات كوريا الشمالية تهدف إلى تدمير التحالف الكوري الجنوبي- الأمريكي.

وأشار إلى أن بيونغ يانغ، “تضع نصب عينيها هدفا، طرد القواعد العسكرية الأمريكية من شبه الجزيرة الكورية بمساعدة الرؤوس الحربية النووية والصواريخ الباليستية متوسطة المدى”.

وأكد سوك على أن “استفزازات الشمال ستستمر على الأرجح حتى نهاية العام وبداية العام الجديد”.

ونوه بأنه على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، من الضروري “معاقبة شديدة” لأي استفزازات عسكرية من جانب كوريا الشمالية، لضمان الأمن القومي لكوريا الجنوبية.

المصدر: وكالات