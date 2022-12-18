الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة في دونيتسك ومقتل 175 مسلحاً أوكرانياً

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مقتل نحو 175 مسلحاً أوكرانياً خلال الـ 24 ساعة الماضية في عدة مناطق على الجبهة في أوكرانيا، نتيجة للعمليات القتالية، إضافة إلى تحرير قرية ياكوفليفكا في دونيتسك من المسلحين الأوكرانيين.

وأوضحت الدفاع الروسية، في بيان، أنه “في اتجاه كوبيانسك، تمّ تحييد 25 جندياً أوكرانياً، وفي اتجاه كراسنو ليمانسكي في لوغانسك بلغت الخسائر التي تكبدتها القوات المسلحة الأوكرانية نحو 60 جندياً أوكرانياً”.

وأضافت أنّه “في اتجاه دونيتسك، ونتيجة للأعمال الهجومية للوحدات الروسية، تمّ السيطرة على قرية ياكوفليفكا، وقام العدو بمحاولات فاشلة لاستعادة المواقع المفقودة من خلال الهجمات المضادة”.

وأكّدت أنه “نتيجة القصف المدفعي وأعمال المجموعات الهجومية الروسية، تمّ صدّ الهجمات المضادة، وتكبد العدو أكثر من 40 جندياً أوكرانياً في ياكوفليفكا”.

كما أعلنت الدفاع الروسية أنه “في جنوبي دونيتسك، بلغت خسائر العدو 50 قتيلاً وجريحاً من العسكريين الأوكرانيين”، مشيرةً إلى أنّ “الطيران التشغيلي والتكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية ضربت مركز قيادة لواء الدفاع الإقليمي 113 في منطقة مستوطنة كراسني ليمان”.

وأشارت إلى أنه “في منطقة كونستانتينوفكا السكنية في دونيتسك، تمّ تدمير رادار متنقل AN/TPQ-36 أميركي الصنع”.

كما أكّدت أنّ أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية في يلينوفكا في دونيتسك، واعترضت أيضاً 9 صواريخ هيمارس في خيرسون وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وبوقت مبكر من صباح اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنّ وزير الدفاع سيرغي شويغو، زار المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية لتفقد عمل القوات في مناطق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

ونشرت الدفاع الروسية مقاطع فيديو جديدة لاستهدافات قواتها للمسلحين الأوكرانيين وللمعدات العسكرية والآليات والأسلحة.

وأظهر مقطع استهداف مدفع ذاتي الحركي بولندي 155 ملم عبر مسيرات “لانست” الانتحارية الروسية، كما استهدفت مسيرة “لانست” أخرى منظومة “أوسا سام” للدفاع الجوي في منطقة أرتيميفسك في باخموت ودمرتها.

كما أظهرت مقاطع أخرى عمليات قنص، وقصف بواسطة الدبابات ومنظومات الراجمات، واستهداف آليات بواسطة الصواريخ المضادة للدروع، وعمليات قتالية مختلفة للجيش الروسي على الجبهات مع أوكرانيا.

وكانت روسيا أعلنت أمس نجاح ضرباتها الصاروخية التي وجهتها ضدّ أنظمة القيادة والتحكم العسكرية والمجمع العسكري الصناعي ومنشآت الطاقة الأوكرانية، التي تدعمها، مؤكدة أنها “تعرّضت لضربة ضخمة عبر أسلحة جوية وبحرية عالية الدقة وبعيدة المدى، وتمّ تحقيق الهدف من الضربات”.

وأضافت الدفاع الروسة أنه “نتيجةً للضربات، تعطّل نقل الأسلحة والذخائر الأجنبية، وتوقّف تقدّم الاحتياطيات إلى مناطق القتال”.

المصدر: روسيا اليوم