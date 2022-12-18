البحرينيون يحيون عيد الشهداء بتظاهرات في السنابس وأبوصيبع

تظاهر حشد من البحرينيين في قريتي السنابس وأبو صيبع غرب المنامة، عشية ذكرى عيد الشهداء، اليوم الذي يحتفي به البحرينيون منذ 28 عامًا. ورفع المواطنون شعارات تطالب بضرورة محاكمة النظام على جرائمه المتواصلة بحق أبناء شعب البحرين.

من جهتها، أكدت قوى المعارضة في بيان مشترك، إن ذكرى “عيد الشّهداء” ستظلّ ذكرى وطنيّة خالدة، ولفتت إلى أنها “ستعملُ بكلّ الجُهد من أجل أن تبقى مناسبةً تجمعُ كلّ تاريخ النّضال الممتد ضدّ الفساد والاستبداد”.

ويُحيي شعب البحرين ذكرى “عيد الشّهداء” في 17 كانون الاول/ديسمبر من كلِّ عام تخليدا لذكرى الشّهيدين هاني الوسطي وهاني خميس، اللّذين قُتلا بالرّصاصِ الحيّ في مثل هذا اليوم من العام 1994 مع بدء القمع لانتفاضة الكرامة التي تفجّرت ذلك العام، ورسمت عهدا جديدا من النّضال الوطني على طريق الحريّة والعدالة، والمتواصل حتّى اليوم.

المصدر: مواقع